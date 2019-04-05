Ковальчук о вирусе: «Не представляю, как скажу людям сидеть дома, когда заканчиваются деньги»

Нападающий поделился мыслями по поводу ситуации с .

«Нас всех словно под домашний арест посадили. Этот вирус до сих пор никто не может понять. Ясно, что это очень опасно, и взрослые люди в зоне риска. Особенно те, у кого астма, диабет и другие патологии.

У меня мама – доктор, заведует поликлиникой в Твери. Она каждый день на работе. Мы общаемся, и мама говорит, что ситуация очень непростая. Люди обращаются, очень много новых случаев. В день по 20-30 человек. Хорошо, что есть все медикаменты, халаты и маски. Все в порядке, медсестры и врачи трудятся. Они – настоящие воины на передовой.

Я все знаю из первых уст. И это никакая не шутка. Совсем не обычный грипп, о котором все забудут. Никогда в моей жизни не было, чтобы все в мире остановилось. Замер весь спорт, все катки и тренажерные залы закрыты. Нам нужно очень серьезно к этому отнестись. Дай бог, чтобы быстрее придумали какую-то вакцину.

Чему научила меня эта ситуация: все в мире равны. Неважно, кто ты по статусу, сколько у тебя денег. Теперь все сидят по домам, все на карантине, занимаются одним и тем же.

Меня многие просят поставить пост в инстаграм, чтобы я призвал людей оставаться дома. Но вспоминаю свое детство, когда мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущевки. И не представляю, как скажу людям больше двух месяцев сидеть в такой обстановке.

Тем более, когда у тебя заканчиваются деньги, и ты банально не можешь купить молоко и хлеб. Мне странно и жалко, что такое может быть в XXI веке.

Пусть быстрее все закончится, и мы начнем жить нормально. Люди встанут на ноги, начнут зарабатывать деньги и снова будут улыбаться», – сказал Ковальчук в прямом эфире инстаграма Юлии Бордовских.