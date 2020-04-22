Тарасов о рестарте сезона: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в РПЛ тоже справимся»

Полузащитник высказался о возобновлении РПЛ в условиях пандемии коронавируса.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. 😂 Но вообще прорвемся.

Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные – они всегда есть.

Сейчас и в целом о коронавирусе много фэйков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем💪🏻🇷🇺», – написал Тарасов в инстаграме.

Планируется, что сезон РПЛ будет возобновлен 21 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 24 Май 2020 в 9:10 PDT

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