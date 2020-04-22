В Бундеслиге после возобновления лишь 16,7% побед хозяев. До перерыва было 43,3%

После возобновления Бундеслиги домашние команды стали выступать хуже, чем до приостановки сезона.
Хозяева одержали победы лишь в трех матчах из сыгранных 18, что составляет 16,7% (дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» 4:0, «Герта» обыграла «Унион» 4:0, «Бавария» победила «Айнтрахт» 5:2).
До приостановки первенства показатель побед для домашних команд составлял 43,3 процента.
В Бундеслиге три победы хозяев в двух турах, хотя дома вроде бы играть проще. Теории про тестостерон, острова и розовую раздевалку