Трусова и другие фигуристы школы Плющенко проведут сборы в Кисловодске

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, где проведут сборы фигуристы его школы. 

«Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня. Базу «Новогорск» даже не рассматривал.

Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах – им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю – к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там.

Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало. Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев», – рассказал Плющенко. 

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