Трусова и другие фигуристы школы Плющенко проведут сборы в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, где проведут сборы фигуристы его школы.

«Мы с Сашей Трусовой, , Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером заезжаем в Кисловодск с 1 июня. Базу «Новогорск» даже не рассматривал.

Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах – им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю – к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там.

Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало. Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и » , – рассказал Плющенко.

Какие проблемы Трусовой должен решить Плющенко, чтобы она не пожалела об уходе от Тутберидзе?

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)