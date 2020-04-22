4 игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку. Позже они извинились

Футболисты «Севильи» нарушили карантин на фоне пандемии коронавируса, устроив вечеринку.

Ранее Ла Лига составила протокол, в котором прописаны строгие меры для снижения риска заражения.

Однако полузащитники Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и форвард Люк де Йонг пренебрегли установленными правилами.

Супруга Банеги опубликовала фото, где вместе отдыхают 12 человек, включая четверых игроков «Севильи». Впоследствии публикация была удалена.

Все футболисты уже принесли извинения в своих социальных сетях.

Фото: скриншот из сторис инстаграма жены Банеги Валерии Хуан