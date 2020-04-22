4 игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку. Позже они извинились

Теги Севилья Ла Лига происшествия Эвер Банега Люк де Йонг Лукас Окампос Франко Васкес коронавирус Футбол

Футболисты «Севильи» нарушили карантин на фоне пандемии коронавируса, устроив вечеринку.

Ранее Ла Лига составила протокол, в котором прописаны строгие меры для снижения риска заражения.

Однако полузащитники Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и форвард Люк де Йонг пренебрегли установленными правилами.

Супруга Банеги опубликовала фото, где вместе отдыхают 12 человек, включая четверых игроков «Севильи». Впоследствии публикация была удалена.

Все футболисты уже принесли извинения в своих социальных сетях.

Фото: скриншот из сторис инстаграма жены Банеги Валерии Хуан

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