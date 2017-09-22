Басилашвили задержан за избиение бывшей жены. Ему может грозить срок до трех лет

27-я ракетка мира Николоз Басилашвили задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка, сообщает со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Грузии.

Статья, по которой заведено уголовное дело, предусматривает общественно полезный труд от 200 до 400 часов либо лишение свободы от одного года до трех лет.

Прокурор Натия Гурули рассказала, что Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения назначил залог в размере 100 тысяч лари (около 2,25 миллиона рублей), и после его внесения Басилашвили сможет покинуть тюрьму.

Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили запланировано на 16 июля. Его адвокат утверждает, что Басилашвили не признает вину.