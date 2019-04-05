Регина Тодоренко поддержала бывшую жену Зайцева: «Дети не должны страдать при разводе взрослых людей»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко высказалась о конфликте защитника с его бывшей женой.

«Несколько дней я нахожусь в состоянии шока после услышанной истории ̆.

«Я не видела их с момента похищения. Это случилось 23 ноября. Мне не дают возможности с ними никак пообщаться – ни по видеозвонку, ни по телефону. Я пропустила второй день рождения своей старшей дочери. Никакой информации о состоянии их здоровья мне тоже не дают».

Я не могу даже представить, какие чувства приходится переживать матери, когда не дают увидеть своих детей. На сегодняшний день суд первой инстанции постановил оставить детей с мамой. Казалось бы, на этом история должна была счастливо закончиться, но сторона бывшего мужа подала на апелляцию, и решение первой инстанции не успело вступить в законную силу.

«Физически я очень пытаюсь увидеть детей. Постоянно приезжаю к дому Зайцевых в надежде, что когда-нибудь ко мне выйдет свекор», но Маргарите, увы, не открывают.

Никаких документов, подтверждающих несостоятельность Маргариты как мамы, нет. Мужчина, который манипулирует детьми, запрещает видеться с матерью, держа их под круглосуточной охраной, тем самым наносит детям психологическую травму.

Важно помнить, что Никита Заицев является игроком и сборной России, из-за постоянных тренировок, игр, перелетов хоккеист оставил малышек родителям, сам же он работает и проживает 9 месяцев из 12 в Канаде. А ведь детям так необходимы любовь и забота родителей!!!

При разводе двух взрослых людей НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ДЕТИ. Пришло время, когда нужно, чтобы в эту ситуацию вмешались те, кто действительно может помочь Маргарите быть вместе с детьми. И, помогая, стоит понимать, что мы не лезем в чужую семью, мы в первую очередь защищаем права – права человека, права женщины, матери, и самое главное – права ребенка быть вместе со своими родителями, родной мамой.

Маргарита все-таки надеется на справедливую оценку суда, содействие органов и на то, что детей не успеют вывезти за границу», – написала Тодоренко в инстаграме.

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