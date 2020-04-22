Экс-хавбек и боксер Вудхаус: «Гиггз, возможно, самый переоцененный игрок за 50 лет»

Бывший полузащитник и , а также экс-боксер Кертис Вудхаус поделился мнением об экс-вингере .

«Гиггз был хорошим, очень надежным и стабильным игроком. То, насколько долго он играл, просто невероятно. Поразительное долголетие.

Он и близко не был игроком мирового уровня, у него не было ни одного сезона мирового уровня. Гиггз, возможно, самый переоцененный игрок за последние 50 лет.

Он играл невероятно долго, но в команде, доминировавшей годами и забивавшей как машина, его статистика голов и передач просто удручающая.

У него 162 голевых паса и 109 голов за 22 года в Премьер-лиге. И эти 22 года его команда доминировала, била рекорды,

Это еще один манчестерский миф. Хороший игрок, но не более того. Гиггз был левым вингером, но, судя по статистике, можно посчитать, что он был левым защитником.

Даже его левая нога была не так уж хороша! Он был выдающимся атлетом, но его левая нога была не так хороша. Он подавал неплохо, но не великолепно, давайте смотреть правде в лицо», – написал в твиттере Вудхаус, проведший три матча за карьеру в АПЛ.

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