Дюков о возобновлении РПЛ в начале июня: «В текущей ситуации это кажется мне маловероятным»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможных сроках возобновления чемпионата России.

— Рассматривался вариант возобновления чемпионата на первой неделе июня. Верно ли это?

— Такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.

— Ожидаете ли вы падения интереса к массовым видам спорта, в том числе к футболу, по итогам пандемии?

— То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. В отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию.

Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу, – заявил Дюков.

Напомним, сейчас принято решение о приостановке всех спортивных мероприятий в России до 31 мая.

По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом. Скончались 170 человек.

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