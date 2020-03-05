«Боруссия» обсудит с «Реалом» продление аренды или выкуп Хакими

Дортмундская «Боруссия» намерена сохранить в команде защитника Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат , сообщает As.

По информации источника, дортмундцы планируют приступить к переговорам со «сливочными» после возобновления сезона относительно продления арендного соглашения или же окончательного выкупа игрока.

Заинтересованность мадридцев в форварде Эрлинге Холанде может сыграть свою роль в переговорах по Хакими. «Реалу» выгодные хорошие отношения с дортмундцами.

21-летний марокканец отдал 17 голевых передач в 65 матчах за «Боруссию».

Контракт Хакими с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года, но в случае перевода в первую команду соглашение автоматически будет продлено на два сезона.

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