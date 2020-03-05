Хусаинов о взятках: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч долларов перед дерби. Но я судил в пользу «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о взятках, которые ему предлагали.

– Какая официальная зарплата была у судей в Союзе?

– Гонорар судьи в поле составлял 17 рублей 50 копеек в высшей лиге и червонец (10 рублей – прим.) – в первой. Ассистенты, соответственно, получали 10 и 5. Был момент, когда уже работая в управлении футбола, я выбил у начальства повышенную премию за финал Кубка СССР – 75 рублей. Это же исторический матч в карьере любого арбитра! А в положении было написано «до 100 рублей», но на деле платили те же 17,50. За международные матчи получали 275 швейцарских франков. Только они возвращались в казну госкомспорта.

– Что за 17,50 можно было купить?

– За 17,50 можно было прилично посидеть в ресторанчике в компании. Средняя зарплата по стране была 62 рубля.

– Как судьи выживали? Взятки?

– В том числе. Экономическая ситуация была очень сложная. Одним из элементарных видов взятки были билеты на самолет. Как это делалось? Клуб оплачивал арбитру транспортные расходы, а он получал за них возмещение в бухгалтерии спорткомитета. До кавказских республик билет стоил рублей 30 – это как выручка за три матча в первой лиге.

– Самая большая взятка, которую предлагали вам?

– Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов. Это был матч в День Победы, показывали по Центральному телевидению. До этого были скромные предложения в 10 тысяч. Доллар тогда стоил 30 копеек.

– Как отсудили в итоге ту игру?

– В спорных ситуациях принимал решения в пользу . Хотелось доказать чеченским руководителям ЦСКА, что не все в этом мире за деньги делается. Красно-белые выиграли – 1:0. После игры армейцы подали апелляцию по семи эпизодам на назначение пенальти. Так мне потом сказали, что ЦСКА еще и экспертной комиссии подсунул. Но в итоге все равно ничего не подтвердили.

Был еще момент, когда судьям уже после игры заносили. В 90-х судил игру первой лиги в Раменском. После матча в судейскую зашел человек и начал раздавать деньги – инспектору, помощникам и подошел ко мне. Я говорю: «Что это?». – «Как же, вознаграждение. Мы выиграли, так принято». Говорю: «Спасибо, не надо». Тот удивился. Почему все берут, а я – нет. Говорю: «Будет трудно: попрошу – поможете, а нет – ничего страшного», – сказал Хусаинов.