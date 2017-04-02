Трехкратный призер ЧМ по плаванию Минаков: «В России мне нравится намного больше, чем в США. Здесь много положительных сторон»

Российский пловец, трехкратный призер ЧМ-2019 Андрей Минаков рассказал о поступлении в Стэнфордский университет, а также о том, что ему больше нравится жить в России.

– Стэнфорд. Как так получилось?

– В приоритете было учиться в Америке, мы давно это планировали. Но учеба там стоит очень дорого. Вот в Стэнфорде – порядка 23 миллиона рублей за четыре года. А мне, благодаря успехам в плавании, это все покрывается.

– На кого будете учиться?

– Либо биоинженерия, либо IT-сфера. В первый год там общее образование, нужно взять все классы. А потом уже определяться.

– Рассматриваете вариант остаться после учебы в Америке?

– Да. На самом деле, жизнь в России мне нравится намного больше. Но все будет зависеть от того, на каком месте у меня после четырех лет обучения будет плавание и где мне могут предложить высокооплачиваемую работу.

Даже Азию, например, Сингапур, рассматриваю. Но вообще мне очень нравится жить в России. Здесь много плюсов и положительных сторон.

– Например?

– Если сравнивать со Штатами – у нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3000-5000 долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но все равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь, – сказал Минаков.

Трехкратный призер ЧМ-2019 по плаванию Минаков с сентября будет учиться в Стэнфорде

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