Трехкратный призер ЧМ по плаванию Минаков: «В России мне нравится намного больше, чем в США. Здесь много положительных сторон»

Российский пловец, трехкратный призер ЧМ-2019 Андрей Минаков рассказал о поступлении в Стэнфордский университет, а также о том, что ему больше нравится жить в России.
– Стэнфорд. Как так получилось?
– В приоритете было учиться в Америке, мы давно это планировали. Но учеба там стоит очень дорого. Вот в Стэнфорде – порядка 23 миллиона рублей за четыре года. А мне, благодаря успехам в плавании, это все покрывается.
– На кого будете учиться?
– Либо биоинженерия, либо IT-сфера. В первый год там общее образование, нужно взять все классы. А потом уже определяться.
– Рассматриваете вариант остаться после учебы в Америке?
– Да. На самом деле, жизнь в России мне нравится намного больше. Но все будет зависеть от того, на каком месте у меня после четырех лет обучения будет плавание и где мне могут предложить высокооплачиваемую работу.
Даже Азию, например, Сингапур, рассматриваю. Но вообще мне очень нравится жить в России. Здесь много плюсов и положительных сторон.
– Например?
– Если сравнивать со Штатами – у нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3000-5000 долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но все равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь, – сказал Минаков.
Трехкратный призер ЧМ-2019 по плаванию Минаков с сентября будет учиться в Стэнфорде
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