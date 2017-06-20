Саночник Репилов: «Нашим футболистам башляют деньги миллиардами, потом еще и ждут, что они заиграют. Своеобразные товарищи»

Чемпион мира по санному спорту поделился мнением о российском футболе.

— Вы говорили, что санный спорт ничем не хуже футбола, и готовы его раскручивать. Есть программа по раскрутке?

— Легко. Давайте возьмем пять топовых российских футболистов, привезем их в Сочи, запустим их с мужского старта. Только страховку не забыть сделать.

Посмотрим, что такое футбол и санный спорт, какие они крутые. Наверняка в футболе найдутся люди, которые считают сани чем-то прикольным, мол, тупо с горки катишься. Без проблем, давайте такое проведем. Дай вам бог здоровья. Напишите мне!

Если будет должное отношение к спорту, сани можно сделать такими же популярными. Я не дурачок, понимаю, в чем различие, какие там фанаты, там видишь все поле.

Но наш футбол на международном уровне — слабый. По пальцам пересчитать футболистов, которые могут за рубежом играть. Но башляют им деньги миллионами и миллиардами, потом еще и ждут, что они заиграют. Своеобразные товарищи.

— Сколько у вас призовые?

— Могу сказать, что в биатлоне за одну победу в Кубке мира дают столько же, сколько нам за сверхуспешный сезон. У нас за победу на этапе – 1 300 евро.

Но я не заморачиваюсь, всему свое время. Все зависит от спонсоров, если ты умеешь работать с людьми, можно не зацикливаться на призовых, – сказал Репилов.

Саночник Репилов: «Сделайте футболистам минималку 20 тысяч, как во всей России. Посмотрим, как они будут играть»