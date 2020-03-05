Черданцев об отмене госфинансирования клубов: «Не будет ни футбола, ни хоккея. Чемпионаты по всем видам спорта просто остановятся»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о роли государственного финансирования в российском спорте.

«Конечно, можно заниматься популизмом и орать: «Не должно быть никакого государственного финансирования, уберите футбол из бюджета!» Это одна точка зрения. Но я думаю, Маш, что если мы бы с тобой были руководителями и решили, что все, с завтрашнего дня или со следующего сезона мы закрываем все бюджетные команды... То есть никакого бюджетного финансирования больше не будет никогда, только частные инвесторы.

Я думаю, что чемпионаты страны по всем видам спорта просто остановятся сразу же, немедленно. Не будет ни футбола, ни хоккея. А дальше давай думать, какой путь нас устраивает. Обнулить все, оставив три с половиной клуба, чтобы они между собой играли, или все-таки оставить все как есть, учитывая непростую, уникальную ситуацию, которая создана в нашей стране.

С одной стороны, конечно, плохо, что клубы живут за счет бюджета. С другой стороны, если нет футбола, большого спорта в городе – мы сейчас не про Москву говорим, а про любой город, – с чего вдруг детям бежать на футбольную или хоккейную площадку? Ведь все как-то стремятся сюда, видят парня из нашего города, есть хоккейный стадион или футбольное поле – я хочу играть там. Есть некая осязаемая цель.

Типа по телевизору я хочу играть за «Ювентус» – это не цель, это очень далеко. Может, и «Ювентуса» никакого нет, это все придумали. А когда ты видишь своими глазами, встречаешь спортсменов на улице, в магазине, где-то еще, этот спортивный мир становится более доступным», – сказал Черданцев в прямом эфире инстаграма Марии Командной.

Георгий Черданцев: «Идея с платным показом футбола не для России. Нишевый канал у нас не нужен»