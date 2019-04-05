«Автомобилист», СКА и «Ак Барс» претендуют на Войнова. Он будет ждать предложений из НХЛ («Бизнес Online»)

«Автомобилист», и «Ак Барс» претендуют на защитника Вячеслава Войнова, сообщает «Бизнес Online».

Утверждается, что игрок склоняется к варианту с клубом из Екатеринбурга, где ему обещают однолетний контракт с зарплатой от 80 до 100 миллионов рублей без учета бонусов.

При этом Войнов не планирует подписываться в КХЛ до 1 июля, когда должен будет открыться рынок свободных агентов .

Двукратный обладатель Кубка Стэнли заинтересован в продолжении карьеры за океаном, срок его дисквалификации истек.

Напомним, что в 2014 году Войнова обвинили в домашнем насилии, и он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме.

После этого он вернулся в Россию, где выступал за СКА и «Авангард».