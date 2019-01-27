Навка о коронавирусе: «Только сам Господь знает, когда это закончится. Но он сейчас тоже на дистанционном управлении»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду коронавирус Фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка рассказала о новом ледовом шоу «Лебединое озеро» и выразила надежду, что пандемия коронавируса пройдет к Новому году.

«Это на самом деле мечта моей спортивной карьеры – я мечтала исполнить белого лебедя на Олимпийских играх или чемпионате мира.

Но, к сожалению, Роман Костомаров сделал все, чтобы это не состоялось. Ему безумно это не нравилось, он говорил: «Ну какой я принц? Не буду, не хочу». Но мечта осталась. Я пришла к этому к 45 годам. Когда же, как не сейчас, исполнить свою мечту.

Очень надеюсь, и весь мир молится, чтобы эта гадость (коронавирус) скорее исчезла, чтобы все мы наконец-то стали жить нормальной человеческой жизнью, ходить в гости, смотреть наши сказки. Надеюсь, к Новому году. 

Что говорят на работе у мужа? Если бы я знала. Думаю, только сам Господь знает, когда это закончится. Но он сейчас тоже на дистанционном управлении», – сказала Навка в программе Первого канала «Вечерний Ургант».

Загитова выступила в шоу Навки, но 8 млн ушли ее начальнику Эдуарду Аксенову. Разбираем с юристом – что не так?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья