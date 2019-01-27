Навка о коронавирусе: «Только сам Господь знает, когда это закончится. Но он сейчас тоже на дистанционном управлении»

Олимпийская чемпионка 2006 года рассказала о новом ледовом шоу «Лебединое озеро» и выразила надежду, что пандемия коронавируса пройдет к Новому году.

«Это на самом деле мечта моей спортивной карьеры – я мечтала исполнить белого лебедя на Олимпийских играх или чемпионате мира.

Но, к сожалению, сделал все, чтобы это не состоялось. Ему безумно это не нравилось, он говорил: «Ну какой я принц? Не буду, не хочу». Но мечта осталась. Я пришла к этому к 45 годам. Когда же, как не сейчас, исполнить свою мечту.

Очень надеюсь, и весь мир молится, чтобы эта гадость (коронавирус) скорее исчезла, чтобы все мы наконец-то стали жить нормальной человеческой жизнью, ходить в гости, смотреть наши сказки. Надеюсь, к Новому году.

Что говорят на работе у мужа? Если бы я знала. Думаю, только сам Господь знает, когда это закончится. Но он сейчас тоже на дистанционном управлении», – сказала Навка в программе Первого канала «Вечерний Ургант».

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