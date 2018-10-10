Николай Валуев о Познере: «Сейчас его что-то не слышно. Пускай не будет слышно и дальше»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал критику со стороны журналиста .

«Слова Познера? Странно! Такой взрослый человек — и не понимает. Я уже давно научился проходить мимо подобных высказываний.

Медийная сфера всегда состоит из представителей этой же сферы. Может быть, сейчас тот случай, когда в разговоре нужно было кого-то вспомнить. Вы думаете, я буду рьяно оправдываться? Самое неблагодарное дело — это оправдываться или отвечать на выпады того, кто что-то там не понимает.

Познер мог с таким же успехом назвать других спортсменов, которые представлены в Госдуме. Забывая, что в Госдуме есть профильные комитеты, которые к этим темам имеют отношения. Это было, наверное, в целом мнение Познера о спортсменах. Я бы не сравнивал себя с Мохаммедом Али, у меня не будет той славы, которой он достиг. И в технике своей я уступаю Али, это надо признать. Если в этом контексте сравнивать, то конечно.

В спорте все время кого-то сравнивают. Сравнивая кого-то, Познер показывает тот факт, что сам он в спорте не сильно разбирается. Можно это делать хотя бы по антропометрии, потому что они определенно двигаются.

Невозможно сравнивать, например, Валуева и Тайсона, или Ломаченко с его лучшим другом Усиком. Познер делает ошибку, сравнивая меня с Мохаммедом Али. Мне не дано порхать как бабочка и жалить как пчела, потому что я вешу чуть ли не на 50 кг больше, чем Али. Понимаете?

Не обижаюсь ли я? Человек, который позволяет себе что-то сравнивать… Я уже указал на то несоответствие, которое он делает. Это определенная подмена понятий. Интервью Познера я смотрел, у него есть опыт манипуляции мнением человеческим. Он опытный журналист, ему нужно отдать должное в этом.

В данном случае я сразу указываю, что, сравнивая меня с великим боксером, он в очередной раз использует этот момент. Манипуляция мнением — это создание негативного образа для достижения определенной цели. Познер этим пользуется.

Пожму ли я ему руку? Это не помешает мне пожать руку! Личное мнение человека — это не причина, чтобы не жать ему руку. Пожать или не пожать руку — это вопрос воспитания, а не отношения.

Я не хочу способствовать раскручиванию этой истории, потому сейчас что-то не слышно Познера. И пускай его не будет слышно и дальше», – рассказал Валуев.

Владимир Познер – о Валуеве в Госдуме: «Меня это не устраивает совершенно. У меня нет ощущения, что он владеет вопросом»

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