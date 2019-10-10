Канделаки об оскорблениях Уткина: «Ни один мужик не встал и не сказал ему, что это низко»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о конфликте с журналистом .

«Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину. Почему-то мужчины привыкли к тому, что это нормально и допустимо.

Однако ни один мужик не встал и не сказал ему об этом. В таком случае я могу встать и защитить себя сама.

У меня только один вопрос – у Уткина много классных друзей в спортивных СМИ, почему за столько лет никто его не трудоустроил?» – заявила Канделаки.

«Вы сможете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет». Уткин ответил Тине стихами Быкова и послал Дзюбу на ###

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!