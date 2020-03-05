Орлов о победе «Зенита» над «Баварией» в 2008-м: «Даже если платят деньги, 0:4 не проигрывают»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА между и «Баварией» (4:0).

«Ответный матч «Зенита» с «Баварией» – это вообще песня. «Зенит» их обыгрывает со счетом 4:0. Дошло до того, что потом были всякие домыслы, сплетни.

Дошли [разговоры] до того, что отцы «Зенита» – богатые люди города, теневая сторона нашей жизни – заплатили «Баварии», чтобы те проиграли.

Во-первых, даже если платят деньги, то 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом», а с другими командами, у кого были большие деньги.

Это был последний матч Кана, знаменитого вратаря «Баварии» и сборной Германии. И Кан четыре пропустил. То есть ему устроили очень горький прощальный матч. Он прощался как бы с европейской историей», – вспомнил Орлов в эфире «ГСО Live».

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