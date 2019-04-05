СКА может обменять Якупова

Нападающий Наиль Якупов может покинуть СКА.
Питерский клуб рассматривает варианты обмена хоккеиста, контракт которого с зарплатой 70 миллионов рублей будет действовать еще два года.
26-летний Якупов выступает за СКА с 2018 года.
В минувшем сезоне он набрал 20 (10+10) очков при полезности «+4» в 46 матчах чемпионата КХЛ.
Ранее стало известно, что СКА также может обменять Дмитрия Кагарлицкого и Илью Каблукова.
Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!