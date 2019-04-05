СКА может обменять Якупова

Нападающий может покинуть .

Питерский клуб рассматривает варианты обмена хоккеиста, контракт которого с зарплатой 70 миллионов рублей будет действовать еще два года.

26-летний Якупов выступает за СКА с 2018 года.

В минувшем сезоне он набрал 20 (10+10) очков при полезности «+4» в 46 матчах чемпионата .

Ранее стало известно, что СКА также может обменять Дмитрия Кагарлицкого и Илью Каблукова.

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