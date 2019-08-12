Okko покупает права на показ МЛС и поборется с «Газпром-медиа» за Кубок Либертадорес (Betting Insider)

Стриминговый сервис Okko Спорт будет транслировать матчи .

Okko приобретает права на трансляции матчей Североамериканской лиги, сообщил Betting Insider источник, близкий к ходу переговоров.

В планы по расширению пула турниров для показа на платформе входит и .

Okko Спорт намерен опередить в переговорах холдинг «Газпром-медиа», который также интересуется приобретением лицензии на транслирование турнира в РФ для федерального телеканала .

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