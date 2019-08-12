Okko покупает права на показ МЛС и поборется с «Газпром-медиа» за Кубок Либертадорес (Betting Insider)

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Стриминговый сервис Okko Спорт будет транслировать матчи МЛС.

Okko приобретает права на трансляции матчей Североамериканской лиги, сообщил Betting Insider источник, близкий к ходу переговоров. 

В планы по расширению пула турниров для показа на платформе входит и Кубок Либертадорес

Okko Спорт намерен опередить в переговорах холдинг «Газпром-медиа», который также интересуется приобретением лицензии на транслирование турнира в РФ для федерального телеканала «Матч ТВ».

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