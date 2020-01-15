На матч «Зенит» – «Локомотив» назначен Турбин, на игру «Динамо» и «Спартака» – Карасев

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 20-го тура Премьер-лиги.
28 февраля
«Крылья Советов» – «Оренбург». Судья – Виталий Мешков, ВАР – Михаил Вилков.
29 февраля
ЦСКА – «Урал». Судья – Павел Кукуян, ВАР – Николай Волошин.
«Динамо» – «Спартак». Судья – Сергей Карасев, ВАР – Василий Казарцев.
«Зенит» – «Локомотив». Судья – Евгений Турбин, ВАР – Сергей Иванов.
«Ахмат» – «Ростов». Судья – Сергей Лапочкин, ВАР – Алексей Сухой.
1 марта
«Тамбов» – «Рубин». Судья – Алексей Еськов, ВАР – Кирилл Левников.
«Краснодар» – «Уфа». Судья – Станислав Васильев, ВАР – Алексей Матюнин.
«Сочи» – «Арсенал». Судья – Владислав Безбородов, ВАР – Виталий Мешков.