На матч «Зенит» – «Локомотив» назначен Турбин, на игру «Динамо» и «Спартака» – Карасев

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 20-го тура Премьер-лиги.

28 февраля

«Крылья Советов» – «Оренбург». Судья – Виталий Мешков, ВАР – Михаил Вилков.

29 февраля

ЦСКА – «Урал». Судья – Павел Кукуян, ВАР – Николай Волошин.

«Динамо» – «Спартак». Судья – Сергей Карасев, ВАР – Василий Казарцев.

«Зенит» – «Локомотив». Судья – Евгений Турбин, ВАР – Сергей Иванов.

«Ахмат» – «Ростов». Судья – Сергей Лапочкин, ВАР – Алексей Сухой.

1 марта

«Тамбов» – «Рубин». Судья – Алексей Еськов, ВАР – Кирилл Левников.

«Краснодар» – «Уфа». Судья – Станислав Васильев, ВАР – Алексей Матюнин.

«Сочи» – «Арсенал». Судья – Владислав Безбородов, ВАР – Виталий Мешков.

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