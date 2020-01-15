⚖️CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по поводу исключения из еврокубков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по вопросу исключения из еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.
CAS принял на рассмотрение апелляцию на решение УЕФА от 14 февраля 2020 года.
Когда будет сформирована рабочая группа по этому делу, пройдет слушание, после которого комиссия CAS вынесет решение. Пока нет информации о том, когда именно будет вынесено решение арбитражного суда.
Напомним, УЕФА также обязал клуб из Манчестера выплатить штраф – 30 миллионов евро.
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