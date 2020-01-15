«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил подписание контракта между лигой и «Тинькофф Банком», сообщает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

Спонсорское соглашение было подписано сегодня на пресс-конференции.

В приложение банка будет интегрирована возможность купить билеты на матчи, а также оплатить трансляции канала «Матч Премьер», рассказала вице-президент «Тинькофф Банка» Анна Михина.

«Мы хотим сделать доступнее и легче поход на стадион и покупку трансляций. Важно популяризировать идею, что футбольный матч – это классный вид семейного досуга», – заявила Михина.

О том, что у российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор – «Тинькофф Банк» – первым сообщил Betting Insider.

Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Журналист Сергей Егоров утверждал, что контракт будет подписан сроком на 2,5 года – на 350 млн рублей в год – и вступит в силу с весны.

Напомним, у чемпионата России за всю историю существования ранее было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор

Олег Тиньков: «Российские футболисты выглядят как какие-то обсосы»

Олег Тиньков: «Если раньше футболисты выглядели как обсосы, то сейчас играют как обсосы»