Мария Шарапова завершила карьеру

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Прощальное эссе 32-летней теннисистки опубликовали журналы Vogue и Vanity Fair.

«Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет?

Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 26 Фев 2020 в 5:19 PST

Профессионал с 2001 года, Шарапова – обладательница 36 титулов уровня тура, включая пять – «Большого шлема» и один итоговый турнир. Серебряная медалистка Олимпиады-2012, где была знаменосцем сборной России.

Много лет боролась с травмой плеча, на котором еще в 2008-м перенесла операцию. После допинговой дисквалификации 2016-17 годов физические проблемы Шараповой интенсифицировались, и она почти не играла. В 2019-м провела 15 матчей, из которых проиграла семь.

Грустно, но Шарапова слишком плохо играет: вылетела в первом круге Australian Open и выпадет из топ-350