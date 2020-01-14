Представлен новый трофей РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин презентовал новый трофей чемпионата России в эфире .

Кубок состоит из латуни, покрыт никелем и золотом, его масса составляет 6 килограммов, а высота – 65 сантиметров.

Новый трофей будет показан на всех стадионах РПЛ до конца текущего сезона.

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