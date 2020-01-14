Представлен новый трофей РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин презентовал новый трофей чемпионата России в эфире «Матч ТВ».
Кубок состоит из латуни, покрыт никелем и золотом, его масса составляет 6 килограммов, а высота – 65 сантиметров.
Новый трофей будет показан на всех стадионах РПЛ до конца текущего сезона.
🏆 Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Новое название чемпионата России – Тинькофф РПЛ. Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор