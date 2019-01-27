Серебряные призеры Олимпиады-2018 Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

Российские фигуристы и Александр Энберт, выступающие в парном катании, объявили о завершении спортивной карьеры.

Забияко и Энберт – серебряные призеры Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, бронзовые призеры ЧМ-2019, бронзовые призеры командного чемпионата мира 2019 года, бронзовые призеры чемпионата Европы-2018.

«Сегодня мы не просто перевернули страницу... Мы дописали огромный том... Несмотря на все сложности и боль, которые встречались на нашем спортивном пути, это были потрясающие, незабываемые и эмоциональные годы!

Спасибо всем, кто был с нами! Верил, поддерживал и направлял! Мы начинаем писать новую историю. Но прошедшие двадцать с лишним лет останутся в наших сердцах на всю жизнь. Ваши Наташа и Саша», – написала Забияко в инстаграме.

«Это был прекрасный путь! Это было тяжело, сложно, а иногда казалось, что это просто невозможно... но нет! Оказалось, что все возможно!

В паре с Натальей мы выиграли медали всех крупных турниров, мы побеждали на этапах Гран-при, поднимались на пьедесталы чемпионатов России, Европы и мира, а так же стали серебряными призерами Олимпийских игр и заслуженными мастерами спорта.

Когда ты только начинаешь спортивный путь, тебе кажется, что только медали и звания имеют ценность... и только дойдя до конца, ты понимаешь, что сам путь не менее важен. Путь, который ты прошел для достижения всего этого, то, кем ты стал, а не только то, что ты получил!

Спасибо всем, кто прошел этот путь со мной! Спасибо тем, кто смотрели, болели и поддерживали! Спасибо тем, кто учили и наставляли! Спасибо тем, кто просто был рядом!

Сегодня мы завершаем нашу спортивную карьеру. С улыбкой на лице и грустью в глазах. Я счастлив, что это случилось и мне жаль, что это закончилось...» – написал Энберт в инстаграме.