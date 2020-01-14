«Арсенал» отпустит Ляказетта летом, если клуб не выйдет в ЛЧ (The Times)

Форвард Александр Ляказетт может покинуть клуб этим летом, сообщает The Times.

По информации источника, у 28-летнего француза есть договоренность с «канонирами», по которой летом клуб отпустит игрока, если не сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 27 туров Премьер-лиги «Арсенал» набрал 37 очков и занимает 9-е место.

Нынешний контракт Ляказетта с лондонцами действует до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне французский нападающий сыграл 19 матчей в АПЛ и набрал 9 (6+3) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.