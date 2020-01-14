Видеотрансляция матча «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» начнется в 23:00. Иско, Бензема, де Брюйне и Габи Жезус выйдут с первых минут

«Реал Мадрид» принимает «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча из Испании в прямом эфире. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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