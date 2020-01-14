Видеотрансляция матча «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» начнется в 23:00. Иско, Бензема, де Брюйне и Габи Жезус выйдут с первых минут

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

«Реал Мадрид» принимает «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча из Испании в прямом эфире. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

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