Видеотрансляция матча «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» начнется в 23:00. Иско, Бензема, де Брюйне и Габи Жезус выйдут с первых минут

«Реал Мадрид» принимает «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча из Испании в прямом эфире. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.
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