Хабиб про реванш с Конором: «Второй бой принес бы много денег, но Макгрегор не годится для титульного поединка»

Чемпион UFC в легком весе оценил возможность реванша с Конором Макгрегором.

«Люди хотят увидеть продолжение того, что произошло в тот раз. Они жаждут драмы. Спросите у них, кто из нас победит – и 99% ответит, что повторится первый поединок. Люди хотят увидеть хаос, Big Drama Show. Только ради этого все хотят, чтобы наш реванш состоялся.

Второй бой принес бы много денег и был бы хорош в плане драмы. Но Конор не годится для серьезного титульного поединка.

Конор побеждал очень хороших оппонентов, а теперь побил бойца с тремя победами в десяти последних боях, и все говорят, что он вернулся. Нет, пускай подерется с по-настоящему жестким соперником, типа Джастина Гэтжи.

И пускай гоняет вес, спускается в легкую категорию. Таково мое мнение. Я не думаю, что Конор избегает именно Гэтжи, он вообще избегает любых тяжелых боев», – считает Нурмагомедов.

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