Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта»

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Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.

Во время эфира «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что хоккеист подпишет контракт с «Ак Барсом».

Свечников уехал играть в канадскую юниорскую лигу в 2014 году. Его задрафтовал «Детройт» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером.

Всего в НХЛ 23-летний форвард провел 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка. В АХЛ на счету Свечникова 97 (38+59) баллов в 176 играх.

За «Ак Барс» нападающий сыграл три матча в КХЛ в сезоне-2013/14.

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