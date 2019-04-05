Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта»

Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.
Во время эфира «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что хоккеист подпишет контракт с «Ак Барсом».
Свечников уехал играть в канадскую юниорскую лигу в 2014 году. Его задрафтовал «Детройт» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером.
Всего в НХЛ 23-летний форвард провел 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка. В АХЛ на счету Свечникова 97 (38+59) баллов в 176 играх.
За «Ак Барс» нападающий сыграл три матча в КХЛ в сезоне-2013/14.