Шарапова за карьеру заработала 325 млн долларов (Forbes)

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в среду объявившая о завершении карьеры, заработала 325 млн долларов (38 млн призовыми, остальное – работой со спонсорами и бизнесом).

Это второй показатель в истории женского тенниса – пятикратная чемпионка «Шлемов» уступает только 23-кратной Серене Уильямс (350 млн).

Шарапова 11 лет подряд (до допинговой дисквалификации в 2016-м) становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира; ее гонорар за выставочный матч доходил до полумиллиона долларов.

В 2012-м Шарапова запустила собственную марку конфет Sugarpova, оборот которой в 2019-м должен был составить 20 млн долларов.

Наконец-то понятно, как Шарапова получает 10-12 млн долларов в год от конфет и шоколада

Шарапова поняла, что пора уходить, после гибели Кобе. Теперь пойдет учиться