«Отскочили, пидоры зеленые. «Ак Барс» – говно». Игроки «Салавата» Сергеев и Кугрышев о поражении в Казани

Теги Ак Барс Салават Юлаев видео Sports.ru КХЛ Дмитрий Кугрышев Артем Сергеев брань Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Артем Сергеев и Дмитрий Кугрышев эмоционально высказались о поражении от «Ак Барса» (2:3) в чемпионате КХЛ.

Уходя в раздевалку после завершения игры, Сергеев сказал: «Отскочили, пидоры зеленые», а Кугрышев добавил: «Ак Барс» – говно».

Уфимская команда выигрывала по ходу матча со счетом 2:0, но во втором периоде получила шесть удалений подряд и пропустила три шайбы.

В третьем периоде результат не изменился. В этом сезоне «Ак Барс» победил «Салават» четыре раза в шести играх.

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