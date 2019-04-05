«Отскочили, пидоры зеленые. «Ак Барс» – говно». Игроки «Салавата» Сергеев и Кугрышев о поражении в Казани

Хоккеисты и эмоционально высказались о поражении от «Ак Барса» (2:3) в чемпионате .

Уходя в раздевалку после завершения игры, Сергеев сказал: «Отскочили, пидоры зеленые», а Кугрышев добавил: – говно».

Уфимская команда выигрывала по ходу матча со счетом 2:0, но во втором периоде получила шесть удалений подряд и пропустила три шайбы.

В третьем периоде результат не изменился. В этом сезоне «Ак Барс» победил «Салават» четыре раза в шести играх.