«Отскочили, пидоры зеленые. «Ак Барс» – говно». Игроки «Салавата» Сергеев и Кугрышев о поражении в Казани

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Артем Сергеев и Дмитрий Кугрышев эмоционально высказались о поражении от «Ак Барса» (2:3) в чемпионате КХЛ.
Уходя в раздевалку после завершения игры, Сергеев сказал: «Отскочили, пидоры зеленые», а Кугрышев добавил: «Ак Барс» – говно».
Уфимская команда выигрывала по ходу матча со счетом 2:0, но во втором периоде получила шесть удалений подряд и пропустила три шайбы.
В третьем периоде результат не изменился. В этом сезоне «Ак Барс» победил «Салават» четыре раза в шести играх.
«Отскочили, пидоры зелёные»,- сказал Сергеев.— Ruslan (@RusyaVasiliev) February 25, 2020
«Ак Барс» – говно», – добавил Кугрышев. pic.twitter.com/jiQaa50SWz