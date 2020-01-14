Рами о ЧМ-2018: «Путин стоял рядом со мной! Потрясающий момент»

Защитник «Сочи» поделился воспоминаниями о победном для Франции чемпионате мира 2018 года в России.

– Чем, помимо завоеванного золота, запомнился чемпионат мира в России?

– Это был классный праздник для болельщиков. Чего стоят перуанцы. Ребята умели пошуметь! Жаль, тогда не получилась подольше побыть в Москве, посмотреть вашу столицу. Пять матчей мы провели в других городах, а после финала времени уже не было.

Зато какая была церемония награждения! Не многим доводилось увидеть вблизи президентов Франции, Хорватии, России. Рядом со мной стоял ! Это был потрясающий момент.

– Что сказал вам Эммануэль Макрон?

– Отдельно наш президент тогда ни с кем не общался. Но, может, такой разговор еще впереди (смеется)? – рассказал Рами.