Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм: «Жду от Логинова раскаяния и извинений»

Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм поделилась мнением об обыске, который провела итальянская полиция в номере россиянина Александра Логинова на ЧМ-2020 в Антхольце.
«Почему был проведен обыск, до сих пор неизвестно. Но по-моему, это нормально, если есть объективные причины. Возможно, это подействует на людей больше, чем сдача допинг-пробы WADA. Если бы кто-то стал употреблять допинг в таких обстоятельствах, я бы этого просто не поняла.
Логинов выиграл медаль ЧМ в тот день, когда стало известно, что его товарищ по команде (Евгений Устюгов) отстранен за допинг. Это плохо для спорта.
Сам он отбыл наказание. Но я все еще жду от него раскаяния и извинений. Это был бы хороший поступок с точки зрения конкуренции. Может, он чего-то не понимал или действовал без злого умысла.
Его выступление в Антхольце стало сюрпризом, так как последние недели перед ЧМ он не был так хорош. Мы не должны строить догадки, но плохое послевкусие осталось», – сказала Вильхельм.
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