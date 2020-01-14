Единственный удар «Ювентуса» в створ в матче с «Лионом» – отскок от плеча Роналду на 84-й минуте

Теги Лион Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Аарон Рэмзи Футбол

«Ювентус» проиграл «Лиону» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бьянконери» нанесли 15 ударов в сторону ворот соперника, но лишь один из них пришелся в створ: на 84-й минуте мяч после подачи хавбека Аарона Рэмзи попал в плечо форварду Криштиану Роналду, после чего отскочил от португальца в ворота.

Роналду в этом эпизоде апеллировал к арбитру, указывая, что его толкнул в спину защитник французского клуба Джейсон Денайер. 

Примечательно, что на сайте УЕФА данный момент засчитан как удар в створ, а на статистических ресурсах Opta Sports и Squawka – нет.

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