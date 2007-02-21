Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов после дубля в игре с «ПСЖ»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Уго Льорис Ханс Хатебур Ренан Лоди Эрлинг Холанд Футбол

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала против «ПСЖ» (2:1) 19-летний нападающий сделал дубль.

Норвежец в борьбе за награду опередил Уго Льориса («Тоттенхэм»), Ренана Лоди («Атлетико») и Ханса Хатебура («Аталанта»).

Тухель подстроил схему под «Дортмунд» – и провалился. Холанд прекрасен, но лучший – Витцель

Оказывается, Холанду до сих пор принадлежит мировой рекорд по прыжкам в длину среди 5-летних 😲

До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья