Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов после дубля в игре с «ПСЖ»

Форвард дортмундской Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала против (2:1) 19-летний нападающий сделал дубль.

Норвежец в борьбе за награду опередил Уго Льориса («Тоттенхэм»), Ренана Лоди ( ) и Ханса Хатебура («Аталанта»).

Тухель подстроил схему под «Дортмунд» – и провалился. Холанд прекрасен, но лучший – Витцель

Оказывается, Холанду до сих пор принадлежит мировой рекорд по прыжкам в длину среди 5-летних 😲

До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»