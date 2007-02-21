Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов после дубля в игре с «ПСЖ»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В первом матче 1/8 финала против «ПСЖ» (2:1) 19-летний нападающий сделал дубль.
Норвежец в борьбе за награду опередил Уго Льориса («Тоттенхэм»), Ренана Лоди («Атлетико») и Ханса Хатебура («Аталанта»).
Тухель подстроил схему под «Дортмунд» – и провалился. Холанд прекрасен, но лучший – Витцель
Оказывается, Холанду до сих пор принадлежит мировой рекорд по прыжкам в длину среди 5-летних 😲
До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»