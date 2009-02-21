«Сочи» помимо Рами может подписать хавбека «Сток Сити» Имбула

Полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула может перейти в «Сочи», сообщает российский журналист Сергей Егоров.

Также он подтвердил сообщение о том, что сочинский клуб может подписать защитника Адиля Рами.

«В Россию в это трансферное окно предлагали двух сильных игроков – речь о центральном защитнике и центральном полузащитнике Жанелли Имбула. Речь в предложении для клубов РПЛ шла о контрактах до конца текущего сезона.

Наиболее вероятен вариант, при котором и Рами, и Имбула окажутся в «Сочи» – и это серьезное усиление для команды Владимира Федотова.

Рами сегодня разорвал контракт с «Фенербахче», а права на Имбула принадлежат английскому «Сток Сити», но первую половину сезона он провел в аренде в . Соглашения с Рами и Имбула, вероятнее всего, – до конца сезона», – написал Егоров.

Стоит отметить, что сегодня «Лечче» объявил о расторжении договора аренды с Имбула.

Рами может перейти в «Сочи». Переговоры в продвинутой стадии