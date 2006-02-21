Тарасов сломал ногу и выбыл до конца сезона. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы.

32-летний хавбек сломал ногу на тренировке казанской команды, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к тренерскому штабу команды.

Три дня назад футболист, который был в «Рубине» на просмотре этой зимой, заключил с клубом контракт до конца сезона. Во второй части сезона РПЛ он уже не сыграет.

Тарасов до перехода в «Рубин» являлся свободным агентом – летом прошлого года истек срок его контракта с «Локомотивом».