Тарасов сломал ногу и выбыл до конца сезона. Три дня назад он подписал контракт с «Рубином»

Теги Рубин Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия травмы Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы.

32-летний хавбек сломал ногу на тренировке казанской команды, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к тренерскому штабу команды.

Три дня назад футболист, который был в «Рубине» на просмотре этой зимой, заключил с клубом контракт до конца сезона. Во второй части сезона РПЛ он уже не сыграет.

Тарасов до перехода в «Рубин» являлся свободным агентом – летом прошлого года истек срок его контракта с «Локомотивом».

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