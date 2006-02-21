Полузащитник «Сток Сити» Имбула близок к переходу в «Локомотив»

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Полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула может перейти в «Локомотив», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны близки к завершению сделки.

Ранее сайт Footmercato сообщил о переговорах «Локомотива» с 27-летним французом, однако затем удалил страницу.

Напомним, что российский журналист Сергей Егоров заявил о вероятном переходе хавбека в «Сочи».

Стоит отметить, что сегодня «Лечче», где Имбула играл в этом сезоне на правах аренды, объявил о прекращении действия соглашения.

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