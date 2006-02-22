НБА. «Оклахома» обыграла «Денвер», «Лейкерс» принимают «Мемфис» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.
«Оклахома-Сити» на своей площадке обыграл «Денвер». «Лейкерс» принимают «Мемфис».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (26 + 6 потерь), Хачимура (17 + 7 подборов), Смит (5 + 6 передач), Бонга (5), Маинми (5) – старт; Браун (11), Бертанс (10 + 8 подборов), Робинсон (9), Напьер (8), Брайант (8), Вагнер (4).
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Фурнье (28), Вучевич (27 + 12 подборов), Фульц (14 + 9 передач), Гордон (10 + 12 подборов + 7 передач), Эннис (2) – старт; Росс (19), Картер-Уильямс (4 + 11 подборов), Бамба (2), Огастин (0), Кларк (0).
- Даллас
- Дончич (33 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Порзингис (24 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Хардуэй (16), Сет Карри (6), Финни-Смит (5 + 7 подборов) – старт; Клебер (26), Райт (5), Брансон (4), Джексон (3), Кидд-Гилкрист (0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (17), Ниликина (14), Буллок (9), Гибсон (8), Рэндл (7 + 7 подборов) – старт; Портис (19), Робинсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Дотсон (6), Нокс (4), Смит (3 + 6 передач), Харклесс (3).
- Индиана
- Уоррен (27 + 8 подборов), Сабонис (24 + 13 подборов), Брогдон (11 + 8 подборов + 6 передач), Оладипо (8), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Макдермотт (14), Лэмб (6), Дж. Холидэй (6), Макконнелл (2).
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Сиакам (37 + 12 подборов), Ибака (16), Ванвлит (14 + 7 подборов + 7 передач), Лаури (13 + 10 передач + 6 потерь), Ануноби (12 + 4 блок-шота) – старт; Дэвис (14), Холлис-Джефферсон (10), Буше (2 + 4 блок-шота), Томас (0), Миллер (0), Бриссетт (0), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Пол (29 + 7 потерь), Адамс (19 + 17 подборов), Галлинари (15), Дорт (11), Гилджес-Александер (11 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Шредер (11), Ноэл (10), Надер (7), Фергюсон (0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Бизли (27), Рид (19 + 9 подборов), Расселл (18 + 13 передач), Эрнангомес (17), Окоги (10) – старт; Маклафлин (11), Джонсон (9 + 4 блок-шота), Мартин (4), Калвер (2), Крэбб (0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Гобер (18 + 14 подборов + 5 потерь), Богданович (15), Митчелл (12), О'Нил (9 + 8 подборов), Инглс (8 + 7 передач) – старт; Мудиай (18), Кларксон (15), Ньянг (9), Райт-Форман (0), Такер (0), Морган (0), Брэдли (0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 06.30, «Moda Center»
- Дата проведения
- 22 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Джеймс (6), Кузма (6), Брэдли (4), Ховард (4), Грин (3), Колдуэлл-Поуп (3), Макги (2), Карузо (0), Рондо (0), Дэвис (0).
- Мемфис
- Джонс (7), Джарен Джексон (5), Морэнт (2), Джош Джексон (2), Андерсон (2), Кларк (2), Валанчюнас (2), Мелтон (0), Брукс (0), Дженг (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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