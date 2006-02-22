НБА. «Оклахома» обыграла «Денвер», «Лейкерс» принимают «Мемфис» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата проходят девять матчей.

«Оклахома-Сити» на своей площадке обыграл «Денвер». принимают «Мемфис».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Зайон Уильямсон прекрасен. Он будет суперзвездой НБА

У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)