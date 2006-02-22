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    НБА. «Оклахома» обыграла «Денвер», «Лейкерс» принимают «Мемфис» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей.

    «Оклахома-Сити» на своей площадке обыграл «Денвер». «Лейкерс» принимают «Мемфис».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Кливленд 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)
    Дата проведения
    22 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (26 + 6 потерь), Хачимура (17 + 7 подборов), Смит (5 + 6 передач), Бонга (5), Маинми (5) – старт; Браун (11), Бертанс (10 + 8 подборов), Робинсон (9), Напьер (8), Брайант (8), Вагнер (4).
    Кливленд
    Секстон (25), Осман (16 + 10 подборов), Гарлэнд (15), Драммонд (12 + 12 подборов + 7 потерь), Лав (9) – старт; Нэнс (13), Экзам (10), Томпсон (10 + 11 подборов), Портер (3), Деллаведова (0).

    Орландо – Даллас 106:122 (18:34, 34:30, 32:27, 22:31)
    Дата проведения
    22 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Фурнье (28), Вучевич (27 + 12 подборов), Фульц (14 + 9 передач), Гордон (10 + 12 подборов + 7 передач), Эннис (2) – старт; Росс (19), Картер-Уильямс (4 + 11 подборов), Бамба (2), Огастин (0), Кларк (0).
    Даллас
    Дончич (33 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Порзингис (24 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Хардуэй (16), Сет Карри (6), Финни-Смит (5 + 7 подборов) – старт; Клебер (26), Райт (5), Брансон (4), Джексон (3), Кидд-Гилкрист (0).

    Нью-Йорк – Индиана 98:106 (20:15, 24:36, 21:29, 33:26)
    Дата проведения
    22 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Барретт (17), Ниликина (14), Буллок (9), Гибсон (8), Рэндл (7 + 7 подборов) – старт; Портис (19), Робинсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Дотсон (6), Нокс (4), Смит (3 + 6 передач), Харклесс (3).
    Индиана
    Уоррен (27 + 8 подборов), Сабонис (24 + 13 подборов), Брогдон (11 + 8 подборов + 6 передач), Оладипо (8), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Макдермотт (14), Лэмб (6), Дж. Холидэй (6), Макконнелл (2).

    Торонто – Финикс 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23)
    Дата проведения
    22 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Сиакам (37 + 12 подборов), Ибака (16), Ванвлит (14 + 7 подборов + 7 передач), Лаури (13 + 10 передач + 6 потерь), Ануноби (12 + 4 блок-шота) – старт; Дэвис (14), Холлис-Джефферсон (10), Буше (2 + 4 блок-шота), Томас (0), Миллер (0), Бриссетт (0), Джонсон (0).
    Финикс
    Букер (21 + 8 передач), Эйтон (17 + 10 подборов), Рубио (13 + 9 передач), Убре (11), Бриджес (8) – старт; Шарич (8), Картер (7), К. Джонсон (7), Бэйнс (5), Джером (4), Окобо (0), Болден (0), Диалло (0).

    Оклахома-Сити – Денвер 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24)
    Дата проведения
    22 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Пол (29 + 7 потерь), Адамс (19 + 17 подборов), Галлинари (15), Дорт (11), Гилджес-Александер (11 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Шредер (11), Ноэл (10), Надер (7), Фергюсон (0).
    Денвер
    Йокич (32 + 7 подборов), Мюррэй (21 + 5 потерь), Бартон (16 + 9 подборов), Харрис (7), Миллсэп (2) – старт; Моррис (6), Грант (6), Портер (4), Пламли (4), Крэйг (3).

    Миннесота – Бостон 117:127 (20:24, 33:37, 35:34, 29:32)
    Дата проведения
    22 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Бизли (27), Рид (19 + 9 подборов), Расселл (18 + 13 передач), Эрнангомес (17), Окоги (10) – старт; Маклафлин (11), Джонсон (9 + 4 блок-шота), Мартин (4), Калвер (2), Крэбб (0).
    Бостон
    Хэйворд (29 + 6 передач), Тейтум (28 + 11 подборов), Браун (25 + 8 подборов), Тайс (25 + 16 подборов), Смарт (10 + 10 передач) – старт; Уонамейкер (6), Лэнгфорд (2), Пуарье (2), Г. Уильямс (0), Оджелей (0), Кантер (0 + 7 подборов).

    Юта – Сан-Антонио 104:113 (21:27, 25:38, 29:28, 29:20)
    Дата проведения
    22 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Гобер (18 + 14 подборов + 5 потерь), Богданович (15), Митчелл (12), О'Нил (9 + 8 подборов), Инглс (8 + 7 передач) – старт; Мудиай (18), Кларксон (15), Ньянг (9), Райт-Форман (0), Такер (0), Морган (0), Брэдли (0).
    Сан-Антонио
    Мюррей (23 + 7 подборов), Дерозан (18 + 7 передач), Олдридж (15 + 8 подборов), Форбс (13), Лайлс (7) – старт; Миллс (15), Уайт (14), Уокер (4), Гэй (4), Пелтль (0 + 7 подборов + 4 блок-шота).

    Портленд – Новый Орлеан 46:54 (2 четверть)
    Дата проведения
    22 февраля, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью
    Портленд
    Трент (0), Макколлум (0), Энтони (0), Ариза (0), Уайтсайд (0).
    Новый Орлеан
    Болл (0), Холидэй (0), Ингрэм (0), Уильямсон (0), Фэйворс (0).

    Лейкерс – Мемфис 50:36 (2 четверть)
    Дата проведения
    22 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Лейкерс
    Джеймс (6), Кузма (6), Брэдли (4), Ховард (4), Грин (3), Колдуэлл-Поуп (3), Макги (2), Карузо (0), Рондо (0), Дэвис (0).
    Мемфис
    Джонс (7), Джарен Джексон (5), Морэнт (2), Джош Джексон (2), Андерсон (2), Кларк (2), Валанчюнас (2), Мелтон (0), Брукс (0), Дженг (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Зайон Уильямсон прекрасен. Он будет суперзвездой НБА

    У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)

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