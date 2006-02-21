«Бавария» – «Падерборн» – 1:1. Србены забил ответный мяч

«Бавария» дома играет с «Падерборном» в 23-м туре Бундеслиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 февраля, 22.30, «Альянц-Арена»
-
Бавария –
Нойер, Люка Эрнандес, Одриосола, Алаба, Киммих, Гнабри, Дэвис, Коутиньо, Толиссо, Алькантара, Левандовски.
-
Падерборн –
Цингерле, Шонлау, Янс, Штродик, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Хольтманн (Ястшембски, 29), Прегер, Мамба (Михель, 53), Србены.
- Предупреждения:
- Гьясула (34), Люка Эрнандес (54), Михель (61).