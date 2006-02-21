«Бавария» – «Падерборн» – 1:1. Србены забил ответный мяч

Теги Бавария бундеслига Германия Sports.ru Падерборн Футбол

«Бавария» дома играет с «Падерборном» в 23-м туре Бундеслиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Бавария – Падерборн 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
21 февраля, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Гнабри, 1:1 – 44 Србены.
БаварияНойер, Люка Эрнандес, Одриосола, Алаба, Киммих, Гнабри, Дэвис, Коутиньо, Толиссо, Алькантара, Левандовски.
ПадерборнЦингерле, Шонлау, Янс, Штродик, Гьясула, Антви-Аджей, Василиадис, Хольтманн (Ястшембски, 29), Прегер, Мамба (Михель, 53), Србены.
Предупреждения:
Гьясула (34), Люка Эрнандес (54), Михель (61).

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья