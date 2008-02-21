У Тарасова перелом малоберцовой кости со смещением и разрыв связок. Он пропустит 2-3 месяца

Теги Рубин Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия травмы Сергей Егоров журналист Футбол

У полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. 

Повреждение футболист получил сегодня на тренировке казанской команды на сборе в Турции. Об этом ранее писал Betting Insider.

По оценке журналиста Сергея Егорова, восстановление 32-летнего хавбека займет 2-3 месяца.

Ранее появилась информация, что Тарасова травмировал партнер по «Рубину», подкатившийся под него во время двусторонки.

Три дня назад игрок заключил с клубом контракт до конца сезона. Во второй части сезона РПЛ он уже не сыграет.

Тарасов до перехода в «Рубин» являлся свободным агентом – летом прошлого года истек срок его контракта с «Локомотивом».

Извините, мы снова про Тарасова: его шутка про коронавирус в комитете по этике!

Sports.ru, каким его видит Дмитрий Тарасов

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья