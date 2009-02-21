Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Евгений Гараничев Александр Логинов Матвей Елисеев Никита Поршнев Карим Халили ТАСС Сергей Белозеров Биатлон

Российский биатлонист Евгений Гараничев выступит в мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров. 

В окончательный состав команды вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Спортсмены побегут эстафету в указанной расстановке. 

Ранее сообщалось, что в эстафете может выступить Карим Халили, однако тренеры предпочли кандидатуру Гараничева.

Гараничев 4 года не выступал в эстафетах на главном старте сезона. До этого 5 лет подряд спортсмен неудачно проходил свой этап – на ЧМ-2012, ЧМ-2013, ОИ-2014 (в миксте), ЧМ-2015 и ЧМ-2016 (в классической эстафете, в миксте он прошел без штрафного круга).

Мужская эстафета на ЧМ-2020 пройдет 22 февраля. 

Нет слов. 5 лет подряд Гараничев заходит на круги в эстафетах

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