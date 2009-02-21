Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020

Российский биатлонист Евгений Гараничев выступит в мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

В окончательный состав команды вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и . Спортсмены побегут эстафету в указанной расстановке.

Ранее сообщалось, что в эстафете может выступить , однако тренеры предпочли кандидатуру Гараничева.

Гараничев 4 года не выступал в эстафетах на главном старте сезона. До этого 5 лет подряд спортсмен неудачно проходил свой этап – на ЧМ-2012, ЧМ-2013, ОИ-2014 (в миксте), ЧМ-2015 и ЧМ-2016 (в классической эстафете, в миксте он прошел без штрафного круга).

Мужская эстафета на ЧМ-2020 пройдет 22 февраля.

Нет слов. 5 лет подряд Гараничев заходит на круги в эстафетах

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