«Тинькофф Банк» и РПЛ договорились о сотрудничестве. 26 февраля пройдет пресс-конференция

«Тинькофф Банк», как и ожидалось, станет новым титульным спонсором РПЛ. Стороны договорились о сотрудничестве.

Напомним, что первым о соглашении между РПЛ и «Тинькофф Банком» сообщил Betting Insider. До этого у турнира полтора года не было титульного спонсора.

Клубы, по информации «Спорт-Экспресса», решили все вопросы с лигой по контракту с новым спонсором. В среду, 26 февраля, в 15:00 состоится пресс-конференция, посвященная старту весенней части чемпионата России и подписанию договора с титульным спонсором Премьер-лиги – группой «Тинькофф», в которую входит «Тинькофф Банк».

В пресс-конференции примут участие президент РПЛ Сергей Прядкин и представители титульного спонсора, группы «Тинькофф».

Как ранее сообщил президент РФС Александр Дюков, соглашение будет рассчитано на 375 миллионов рублей в год.

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