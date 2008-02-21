«Новый царь «Сельты». Ла Лига сделала постер со Смоловым, Карпиным, Мостовым. Тебас написал по-русски: «Легенды»

Ла Лига накануне матчей 25-го тура опубликовала коллаж с российскими футболистами «Сельты».
На постере изображены Валерий Карпин, Александр Мостовой и Федор Смолов. К публикации добавлена подпись: «Смолов – новый царь «Сельты»!»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оставил комментарий к посту на русском языке: «Футбольные легенды 🇷🇺 🔝»
Смолов, который перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в конце января, в 24-м туре забил свой первый гол за новый клуб, отличившись в игре с «Реалом» (2:2) на «Сантьяго Бернабеу».
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Гол Смолова «Реалу» – искусство: идеально рванул между защитниками, шикарно подработал, забил вторым касанием