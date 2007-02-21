«Нас #######, как говорят в Мексике». Тренер «Леганеса» об уходе Брэйтуэйта в «Барселону»

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре прокомментировал переход форварда Мартина Брэйтуэйта в «Барселону».
– По-моему, нас ####### (поимели, обманули). Вот так мы говорим в Мексике. Мы даже не могли повлиять… Но как есть, так есть. Все нормально.
– Регламент нужно менять?
– Я слышал много оценок. Добавить мне нечего. Клуб уже выразил свою позицию, я ее поддерживаю.
«Барселона» все сделала в рамках регламента. Они никого не обманули. Каждый может делать те выводы, какие ему хочется.
– Есть планы подписать нападающего, являющего свободным агентом?
– Генеральный директор должен проинформировать меня, когда придет ответ от Федерации футбола, разрешат ли нам кого-то подписать.
Пока ответа нет, мне приходится ждать. В плане качества и количества я доволен тем, что у меня есть. Все остальное – спекуляции.
– Брэйтуэйт был жизненно важен для вас…
– Это ваше мнение или вы хотите, чтобы я вам рассказал?
– Если нет, так и скажите.
– Нет, нет, жизненно важного ничего нет. Крайне важно только одно [показывает на эмблему клуба]. Все остальное приходит и уходит.
Нет эмблемы, значит, нет команды. Мы все тут наемные работники. У кого-то больше ответственность, у кого-то меньше.
– Что может дать Брэйтуэйт «Барселоне»? И что он сказал на прощанье?
– Не знаю, что он может им дать. Там знают, зачем его пригласили. Я сказал ему то же самое, что и остальным покидавшим нас игрокам. Пожелал удачи и сказал, что я всегда буду его другом.
Я люблю хранить дружеские отношения. Футбол – это временно, важны только человеческие отношения. Я буду следить за ним так же, как и за всеми, кто от нас ушел, – сказал Агирре.
«Барса» утащила единственного форварда «Леганеса» вне окна. Это сравнили с конокрадством