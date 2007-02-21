«Нас #######, как говорят в Мексике». Тренер «Леганеса» об уходе Брэйтуэйта в «Барселону»

Главный тренер Хавьер Агирре прокомментировал переход форварда Мартина Брэйтуэйта в «Барселону».

– По-моему, нас ####### (поимели, обманули). Вот так мы говорим в Мексике. Мы даже не могли повлиять… Но как есть, так есть. Все нормально.

– Регламент нужно менять?

– Я слышал много оценок. Добавить мне нечего. Клуб уже выразил свою позицию, я ее поддерживаю.

все сделала в рамках регламента. Они никого не обманули. Каждый может делать те выводы, какие ему хочется.

– Есть планы подписать нападающего, являющего свободным агентом?

– Генеральный директор должен проинформировать меня, когда придет ответ от Федерации футбола, разрешат ли нам кого-то подписать.

Пока ответа нет, мне приходится ждать. В плане качества и количества я доволен тем, что у меня есть. Все остальное – спекуляции.

– Брэйтуэйт был жизненно важен для вас…

– Это ваше мнение или вы хотите, чтобы я вам рассказал?

– Если нет, так и скажите.

– Нет, нет, жизненно важного ничего нет. Крайне важно только одно [показывает на эмблему клуба]. Все остальное приходит и уходит.

Нет эмблемы, значит, нет команды. Мы все тут наемные работники. У кого-то больше ответственность, у кого-то меньше.

– Что может дать Брэйтуэйт «Барселоне»? И что он сказал на прощанье?

– Не знаю, что он может им дать. Там знают, зачем его пригласили. Я сказал ему то же самое, что и остальным покидавшим нас игрокам. Пожелал удачи и сказал, что я всегда буду его другом.

Я люблю хранить дружеские отношения. Футбол – это временно, важны только человеческие отношения. Я буду следить за ним так же, как и за всеми, кто от нас ушел, – сказал Агирре.

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