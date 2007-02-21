💩«Мы не говно, просто обкакались». Шатов о России на Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого о выступлении на , где команда набрала одно очко и не вышла в плей-офф.

«Что значит «мы говно»? Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь, я сделал большую работу, чтобы оказаться и в «Анжи», и в «Зените», и в сборной России.

Как я мог сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Мы наступили кто ногой, кто рукой, но мы не говно.

Если ты говно, ты никогда от этого не отмоешься. Когда ты оступился, ты можешь сделать правильный выбор, отмыться от этого и с чистой головой двигаться к новым целям и достижениям.

Но когда я узнал, что «мы говно»… Мы не говно. Я не говно. Мне было неприятно это слышать», — сказал Шатов.

Леонид Слуцкий: «Ко мне в номер зашла группа игроков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно»