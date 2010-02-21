Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро, чтобы закрыли его дело о взятке

Президент Нассер Аль-Хелайфи заплатил ФИФА около 1 миллиона евро в рамках мирового соглашения с ФИФА, сообщает The Times.

ФИФА пожаловалась на функционера в швейцарскую прокуратуру, после чего было возбуждено дело по подозрению во взяточничестве.

Однако Аль-Хелайфи заключил с организацией мировое соглашение, выплатив около 1 млн евро, в результате чего жалобу отозвали.

Дело в том, что в Швейцарии прокуроры могут расследовать случаи частного подкупа только при наличии жалобы. Как только ФИФА отозвала ее, прокуратура была вынуждена прекратить расследование.



Напомним, в феврале этого года Генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Аль-Хелаифи в предоставлении «неоправданного преимущества» бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку за право приобрести права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030.

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