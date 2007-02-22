Футболистки сборной США требуют 66 млн долларов в рамках процесса о гендерной дискриминации

Футболистки женской сборной США судятся с американской футбольной федерацией.

В рамках судебного процесса о гендерной дискриминации они требуют более 66 миллионов долларов компенсации.

Документы по делу подали в окружной суд США в Лос-Анджелесе в четверг вечером. Судебное разбирательство должно начаться 5 мая.

Среди поданных документов, в частности, коллективные договоры мужских и женских сборных США, которые ранее не были обнародованы.

Футболистки женской национальной команды подали в суд на федерацию в марте прошлого года, обвиняя ее в гендерной дискриминации. Они борются за равную оплату в мужском и женском футболе.

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